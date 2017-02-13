嘉義私宰烏骨雞驗出H5N6 管制消毒

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嘉義縣民雄鄉一處傳統市場的私宰烏骨雞今天被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，嘉義縣政府立即對來源的雞場進行移動管制，同時對市場及雞場周邊消毒。

嘉義縣農業處指出，稽查人員日前前往民雄鄉一處傳統市場稽查，發現一攤違法私宰烏骨雞，查扣並送驗，今天被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，立即對來源的雞場（原有2000隻烏骨雞，目前剩約1000隻）進行移動管制，同時對市場及雞場周邊消毒。1060213

(中央社)