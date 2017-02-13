涉保時捷撞人肇逃 帝寶劉媽媽之子出庭

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帝寶名人劉媽媽兒子俞昌哲被控去年開保時捷撞人後逃逸，台北地檢署今天傳喚俞昌哲及傷者。俞男出庭前強調沒有肇事逃逸。

傷者提告指出，去年11月間騎車行經台北市金山南路，遭一台白色保時捷撞倒，肇事車主下車揮手就離去，幸好附近店家替他記下車牌，他才報警處理；傷者說，自己四肢受傷就醫無大礙，車損修理已花逾新台幣2萬元。1060213

(中央社)