轟6K飛官：外軍戰機曾貼近臉都看得清

2015年3月首度駕轟6K轟炸機飛越黃岩島及西太平洋上空的共軍飛行員劉銳說，他在西太平洋曾被「外軍」戰機貼近飛行8分鐘，距離不到10公尺，對方飛行員的臉都看得清楚。

大陸央視新聞頻道日前專訪劉銳，並在今天播出這段訪談。但在畫面中，劉銳並沒有提到貼近他的「外軍」戰機，是哪一個外國的戰機。

報導指出，劉銳現年38歲，是中共空軍航空兵某團參謀長，屬特級飛行員。2015年3月30日，他駕駛轟6K與另1架轟6K編隊飛越黃岩島及西太平洋上空，並拍下了僚機在黃岩島上空的照片，2016年7月15日由中共空軍公布。

劉銳說，他和另一架轟6K都被外軍戰機貼近查證。其中，他駕駛的轟6K被2架戰機貼近，距離最近時甚至不到10公尺，而且就貼在側邊，「臉都能看得清楚」。

他表示，當時雙方「你盯著我，我盯著你，你瞪著我，我瞪著你」。之後，這架「外軍」戰鬥機還擺動機翼，亮出機翼下方掛載的空對空飛彈，「意思就告訴你，我是帶了武器來的」。

劉銳說，當時覺得「他覺得他就是主人了」，並覺得對方「非常冒犯」他，是在向他「展示他的肌肉」。但他也隨即對這架「外軍」戰機進行查證，並把設備指向他。8分鐘後，這架戰機便告離去。

他強調，自己的航向一點也沒變，「我現在幹什麼，我還要繼續幹什麼，你過來查證，不可能改變我要進行的，既定的軍事任務」。1060213

(中央社)