陳菊大讚小英年金改革與兩岸關係政績 網友酸爆
蔡政府上台後兩岸關係急凍，陸客來台人數大減，民進黨鐵票區高雄也傳出不少飯店求售，陸委會被網友戲稱沒事做，僅剩傳真機功能；想推年金改革又引發大遊行與絕食抗議等。然而，高雄市長陳菊上午受訪時卻誇獎總統蔡英文最好的兩樣政績就是「年金改革」跟「兩岸關係」，新聞一出網友酸爆「今天愚人節?」、「要嘛講反話，要嘛講笑話。」
據《三立新聞》，高雄市長陳菊13日接受《蔻蔻早餐》節目專訪，對於總統蔡英文施政表現，認為沒有人施政能做到百分百讓人滿意，但她大讚小英目前為止都很穩健，尤其做最好的是「年金改革」跟「兩岸關係」這兩部分。
對於陳菊誇獎蔡英文「年金改革」跟「兩岸關係」這兩部分政績做最好，網友紛紛酸爆留言「今天4/1日？」、「她要嘛講反話，要嘛講笑話」、「這兩樣被罵翻的最好，代表其他就更不好！也就是執政全面失敗的意思！」、「可以把今天訂為台灣愚人節喔」、「陳菊眼睛真的是業障重！」、「昨天大概被煙火砸到頭了!」
PTT網友也留言「這兩岸關係，怎麼跟柯p招商一樣，沒做就是政績，呵呵」、「兩岸關係不是降到冰點嗎」、「抓到了，花媽不爽小英，公然調侃」、「 睜眼說瞎話」、「兩岸關係根本負分」、「反諷?」、「 陳菊神酸XD」。
(中時電子報)
文章來源：雙重標準認證中心粉絲頁
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