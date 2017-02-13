人類重返月球 川普或重啓星座計畫

美國一份新的太空計畫近日被外媒披露。由美國總統川普任命的NASA（美國國家航空航天局）顧問團在政府文件中寫道：希望在3年內將人類送往月球軌道，NASA未來的工作中心則是增強人類在地球與月球之間的活動能力，而不是冒險前往更遙遠的太陽系深處。

這引起美國是否會重啓「星座計畫」的猜測？《科技日報》13日報導，「星座計畫」起初由布希政府提出，於2005年開始實施，計畫研製一系列新的航天器、運載火箭以及相關硬體，幫助美國人在2020年重返月球，進而飛向火星。歐巴馬上任後取消了這項計畫，提出2025年登陸小行星，2030年將人類送上火星。

(旺報)