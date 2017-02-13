人類重返月球 川普或重啓星座計畫
美國一份新的太空計畫近日被外媒披露。由美國總統川普任命的NASA（美國國家航空航天局）顧問團在政府文件中寫道：希望在3年內將人類送往月球軌道，NASA未來的工作中心則是增強人類在地球與月球之間的活動能力，而不是冒險前往更遙遠的太陽系深處。
這引起美國是否會重啓「星座計畫」的猜測？《科技日報》13日報導，「星座計畫」起初由布希政府提出，於2005年開始實施，計畫研製一系列新的航天器、運載火箭以及相關硬體，幫助美國人在2020年重返月球，進而飛向火星。歐巴馬上任後取消了這項計畫，提出2025年登陸小行星，2030年將人類送上火星。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。