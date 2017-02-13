打造幸福兒童城 屏市玩具銀行今日啟用
孩子長大、玩具玩膩了怎麼辦？屏東市公所13日於復興圖書館揭牌成立「玩具銀行物流中心」，透過匯集、倉儲及清洗消毒等過程，重新賦予舊玩具新生命，收集到一定數量將分享給因貧寒無法添購的家庭，讓愛心在社會各角落持續傳遞。
發起活動的屏東市長林亞莼表示，公所為貧童推出的「幸福飽胃站」計畫邁入第2年，過程中除了供餐外，也進行追蹤訪視，當中卻發現，一般家庭孩子唾手可得的積木、玩具，卻是有些人遙不可及的夢想，這些弱勢孩童玩得都是家中鍋碗瓢盆，看了讓人覺得不捨。
「童年不應受限家庭環境而有所影響」，林亞莼說，玩具銀行提供更多元服務項目，因此鼓勵市民朋友將已經不玩的玩具，或者鮮少拿出來的繪本、積木等物品捐出，分享給有需要的人。目前募集到的玩具將優先贈與中低收入戶家庭，屏東市玉皇宮獲悉消息也響應捐款。
不過市公所民政課也提醒，絨毛玩偶因為容易導致過敏，無論新舊一律不回收，玩具零件易缺件及尖銳也不回收，另外玩具銀行募集項目包括繪本及童書，小說、雜誌、教科書、講義課本等書籍不在名單內，至於刀槍、電動玩具等具攻擊性質的玩具也不回收，歡迎民眾發揮愛心之餘能先篩選，才不致浪費資源。
(中時)
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