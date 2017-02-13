民眾遊日1死3傷 外交部協助家屬善後

我要評比

4名台灣旅客在日本九州發生車禍，造成1死3傷。外交部駐福岡辦事處今天派員陪同家屬辦理遺體火化等事宜，並赴熊本縣探視傷者及提供必要協助。

外交部今天表示，駐福岡辦事處11日晚間已接獲國人急難救助電話稱，台灣民眾一行4人赴日旅遊時，於當日晚間8時許駕駛小客車前往鹿兒島途中發生車禍，其中1人不幸死亡，3人受傷。

外交部駐福岡辦事處於第一時間立即聯繫傷者家屬，請當地僑領提供協助，並派員前往醫院探視。

此外，駐福岡辦事處今天派員陪同家屬辦理遺體火化等事宜，並赴熊本縣探視傷者及提供必要協助。1060213

(中央社)