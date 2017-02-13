禽流感疫情擴大 林全：防疫視同作戰

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嘉義也傳出H5N6禽流感確診病例，行政院長林全今天在禽流感中央災害應變中心會議時表示，病毒是否禽傳人，相關單位目前還無法斷定，未來政府將防疫視為作戰。

禽流感疫情擴大，行政院成立禽流感中央災害應變中心，今天下午舉行第一次會議，行政院長林全下午將出席在防檢局舉行的第一次會議。

林全說，這次H5N6禽流感病毒在中國大陸確實發生禽傳人，但日本、韓國則都沒有傳出。不過，政府仍不會掉以輕心，務必謹慎小心。衛福部及農委會也將加強教育宣導，避免民眾過度恐慌。

林全表示，希望中央各部會及地方政府通力合作，做好防治措施跟準備，也希望地方政府確實掌握疫情動態，即時通報，這是防疫的第一重要工作。

林全說，防疫就是作戰，作戰是前線和後勤都必須相互配合，根據這兩天疫情發展情況，要將疫情作戰視為全國性作戰，在未來這段期間，希望相關機關做好防疫工作，達成目標。1060213

(中央社)