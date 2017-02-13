愛黛兒創作遇瓶頸 超怕Hello一敗塗地

今天在葛萊美獎頒獎典禮勇奪5大獎的英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）說，雖然「Hello」現在全球大紅大紫，她曾擔心這首歌會一敗塗地。

法新社報導，愛黛兒在樂壇年度盛會向記者表示，她暫別歌壇養育兒子時，陷入創作瓶頸。

她說：「創作『25』期間，我有很長一段時間壓力非常非常大，我沒有真的找到自己的聲音，到最後我仍不確定我找到了沒。」

愛黛兒表示，她害怕2015年在英國電視台播出的「Hello」宣傳短片會成為「一場昂貴的災難」，歌迷會認不出她來，也漠不關心。

不過最後「Hello」在葛萊美獎抱走最佳年度唱片獎和最佳年度歌曲獎，收錄「Hello」的「25」則勇奪最佳年度專輯獎。

今天囊括這些獎項，讓愛黛兒成為首位在兩個不同年度贏得這3個關鍵獎項的藝人。（譯者：中央社蔡佳敏）1060213

(中央社)