雲南昆明機場傳肢體衝突 疑似酒醉釀禍
中國大陸雲南省昆明長水機場昨天晚間傳出旅客與工作人員爆發肢體衝突。機場人員上午證實，涉事乘客有醉酒跡象，在機場工作人員詢問過程中，雙方發生衝突。
新京報引述機場宣傳處工作人員表示，2名男性乘客昨晚10時左右在辦理登機證時，要求坐在安全出口位置。櫃檯人員察覺到乘客有酒醉跡象，向1名男乘客詢問了幾個問題之後，雙方發生衝突。
此外，有網友表示涉事乘客眼角被打出血。對此，機場工作人員則回應「好像是追逐工作人員的過程中摔傷，但絕對不是我們工作人員毆打所致。」
他表示，衝突持續了幾分鐘，機場有4名工作人員被抓傷臉部。隨後，衝突雙方被昆明機場候機樓派出所民警帶走。
對此，昆明機場候機大樓派出所民警表示，涉事乘客確有醉酒跡象，案件目前仍在調查當中。1060213
(中央社)
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