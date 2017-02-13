中國社科院台研所所長更換 現代國關院楊明杰接任
據北京消息人士指出，大陸對台工作兩個最高智庫之一的中國社會科學院台灣研究所所長周志懷已卸下所長職務，由現任中國現代國際關係研究院副院長楊明杰接任。
楊明杰是60後的新秀學者，在北京大學國際關係學院獲碩士與博士學位，專長是軍控與亞太安全，此項人事變動顯示未來兩岸關係將特別注重在東海與南海安全議題上的互動。
新任的中國社科院台研所所長楊明杰生於1965年，原先擔任中國現代國際關係研究院副院長、中國軍控與裁軍協會（CACDA）理事、亞太安全合作理事會（CSCAP）中國委員會委員。
楊明杰學經歷完整，他1988年畢業於北京大學國際政治系，1991年畢業於國際關係學院獲碩士學位。1991年開始工作，進入中國現代國際關係研究院，歷任世界政治研究室副主任、反恐怖研究中心主任、危機管理與對策研究中心主任、軍控與安全室主任、安全與戰略研究所所長等職。
1994年到1995年期間，在美國哈佛大學費正清研究中心(The Fairbank Center for East Asia Studies)擔任訪問學者，專門研究美國對華政策。此外，他於2000年在美國史汀生中心(The Henry Stimson Center)任客座研究員，2003年在日本世界和平研究所（the Institute of International Policy Studies）客座研究員。2004年在北京學國關係研究院獲博士學位，研究主題是美國外交。
(中時電子報)
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