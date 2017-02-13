防禽流感 林全下令視同全國作戰

禽流感疫情擴大，行政院長林全13日出席「禽流感中央災害應變中心第1次會議」。（劉宗龍攝）

禽流感疫情擴大，行政院長林全（中）13日出席「禽流感中央災害應變中心第1次會議」，並聽取各單位報告。（劉宗龍攝）

禽流感疫情擴大，行政院長林全（左）13日出席「禽流感中央災害應變中心第1次會議」，並聽取各單位報告。（劉宗龍攝）

禽流感疫情擴大，行政院13日成立禽流感中央災害應變中心，並舉行第1次會議，農委會主委林聰賢（左）報告禽流感中央災害應變中心開設及分工。（劉宗龍攝）

繼花蓮、台南後，嘉義也淪陷，傳出H5N6禽流感確診病例，行政院長林全今天親自主持禽流感中央災害應變中心會議時表示，病毒是否禽傳人，目前還無法斷定，未來政府將防疫視為全國性的作戰。

林揆說， 去年入冬後歐洲日韓相繼出現高病原性禽流感蔓延，12/1號政院已開會，就未來禽流感指示農委會加強查緝，做好禽流感防疫性工作，加強預警傳播途徑，第二天也去高雄參加聯繫會報，並決定必要時成立災害應變中心。

林揆指出，二月份之後後相繼在花蓮、台南及嘉義均檢測出H5N6病毒，與日韓流行為相同病毒，昨天林主委與林全繫，指出在花蓮以外出現禽流感疫情，建議防疫作一級開設應變中心，他同意指揮官及副指揮官的配置，由林聰賢擔任指揮官，請各單位充分注意疫情動態，及時掌握，隨時通報，是防疫最重要工作。

大家關心是否禽傳人？林揆表示，在大陸曾發生相關案例，日韓並未傳出相關案例發生，要謹慎小心，但不可掉以輕心，且「防疫視同作戰」，既然已將禽流感疫情列為一級開設，就要把此次的作戰，做為全國性的作戰。

林全要求衛福部和農委會，一定要加強相關的宣導工作，一方面避免民眾過度恐慌，因為雖然有禽傳人案例，但並不是普遍，但也不能掉以輕心，因為可能性還是存在。

林全也指出，根據「災害防救法」的新規範，動植物發生災疫，必要時可由農委會啟動中央災害應變中心因應，農委會主委則為指揮官，這次是首次實施，因此相關的作業流程和過去不同，他要特別提醒中央和各地方防疫機關留意。

(中時)