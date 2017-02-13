賴清德「沒考量」接府秘 李明賢：嫌官小？

賴清德強調，對於接任總統副祕書長一事，自己沒有考量。（中時資料照／洪榮志攝）

自林碧炤去（2016）年10月離職後，總統府秘書長一職懸缺至今，高雄市長陳菊今（13）日透露，台南市長賴清德「應該」也是總統蔡英文屬意的人選之一，賴則隔空回應，自己未考量此事。對此，國民黨文傳會副主委李明賢好奇，難道賴清德是嫌官太小？

陳菊今早接受周玉蔻的電台節目訪問時，談到府秘話題，她指出總統可能還在等待更適合的人選出現，且賴清德應該也是目標之一。另外，關於台北市長柯文哲曾說賴清德打算2020年參選總統，陳菊替賴澄清此事，並強調誰都沒有權利替他的未來規劃發言。

賴清德本人則再度表示，包括鐵路地下化與維冠大樓重建…等重大建設，目前都處於關鍵時期，他絕對要持續執行下去，所以目前對於台南市長以外的其他職務沒有考量。

對於陳菊透露總統府的人事規劃，以及賴清德的否認，李明賢質疑，「這是新潮的網內互打？還是嫌總統府的官太小？」且他認為，賴清德又一次拒絕蔡英文的安排，顯見兩人關係不睦；李並指出，府秘懸缺了這麼久，究竟是職務不重要，還是民進黨沒有人才？

(中時電子報)