球后小威、詹皇聯手 為平權發聲

小威現身品牌影片，為平權發聲。她先前澳網捧起生涯第23座大賽單打冠軍，重返球后寶座。(截自Serena Williams臉書)

「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)與網壇當今球后小威廉絲(Serena Williams)，兩大球星近日聯手多位體壇運動明星替品牌拍攝90秒短片，為平權發聲，包括金洲勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)、美國女足國家隊拉皮諾(Megan Rapinoe)、里約奧運女子400欄金牌穆罕默德(Dalilah Muhammad)、體操女將道格拉斯(Gabby Douglas）都現身影片。

小威澳網才捧起生涯第23座大賽冠軍，超越德國名將「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）創網球公開賽年代新猷，同時重返球后寶座。球場外小威更不吝運用自己影響力，為爭取女權和平權努力。

騎士「小皇帝」詹姆斯為平權發聲。(翻攝自Serena Williams臉書NIKE影片)

過去小威就曾多次表態認為男女網賽獎金應該相同，去年美國因警察槍殺黑人事件種族關係惡化，她也感同身受，在臉書寫下長文替黑人境遇發聲，這回她不僅參與影片，個人臉書大頭照更換成黑底白字的「Equality」(平等)。

影片中除了男球星，女性運動員也不在少數，美國女足拉皮諾是公開出櫃同志，先前NFL的49人隊四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)反國旗事件，她也在聯賽以單膝跪地相挺。

(中時電子報)