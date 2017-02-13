釣魚台衝突 美憂被日本拖下水

2015年服役的出雲號直升機護衛艦，是日本海上自衛隊強化兩棲作戰能力思維下的產物。 (美聯社)

英國《思普德媒體》（Shephard Media）駐台軍事記者顏文德（Wendell Minnick）在2月12日發表的一篇專文指出，美國很有可能會在未來爆發的釣魚台列嶼主權衝突中被拖下水。

2月3日，美國國防部長馬提斯訪問日本，並宣佈釣魚台列嶼納入《美日安保條約》第五條。這個消息看在中共眼中，可能不是一件好事情。由於這意味著一旦釣魚台列嶼爆發衝突，美國將與日本站在一起，中共快速對馬提斯的聲明做出了抗議。只是看在美軍陸戰隊退役上校紐山（Newsham）眼中，華府與東京對馬提斯聲明的解讀未必完全一致。

紐山指出，東京方面認為根據《美日安保條約》第五條，美國會無條件出兵協助日本抵抗所有的外來威脅，並確保其領土主權的完整。而中共則順著東京方面的解讀，認為美國會幫著日本與自己對著幹。台北中華戰略學會研究員張競在接受顏文德訪問時，也強調如果日本人對美國人的保證毫無疑慮，又為何要一而再，再而三的要求馬提斯等官員表態呢？

所以張競認為，日本對美國的所謂保證，確實存在著強烈的懷疑。紐山強調除美國要解除與日本的協防關係，否則其一定要介入釣魚台的主權衝突。只是介入的規模，可能不會像日本人期待的那麼高。他認為美國最多只是部份介入，而且終極目標是讓日本與中共談判。假若知道美國真正的企圖，紐山覺得日本恐怕會非常憤怒。

他強調，美國人從來無法理解釣魚台對日本的重要性。或許等到有一天墨西哥搶了德州幾平方碼的土地時，日本人心裡想的東西才能得到美國人的理解。只是對於主權的堅持，看在中共眼裡也是依樣重要的。站在北京的角度出發，釣魚台被控制在日本人眼中，其實是120年前甲午國恥的延續。釣魚台衝突的升溫所意味的，是美國可能介入中共與日本之間一場十分骯髒的主權戰爭。

退役美軍陸戰隊中將葛瑞森（Wallace Gregson）指出，解放軍對釣魚台動武會帶來災難性的結果。他反問顏文德，又有誰會料到當年柴契爾夫人會為了福克蘭島與阿根廷大打出手呢？當然，中共也可能採用超軍事手段，包括動員漁民強佔釣魚台列嶼並且拒絕退出。假若日本要出動自衛隊驅逐大陸漁民，反而更給了中共用兵保衛國民的藉口。

葛瑞森認為，中共還可能在釣魚台列嶼插五星旗，明確禁止日本海上保安廳的船隻靠近。擅於打「人民戰爭」的中共，有太多的武器可以動用了。前太平洋艦隊情報處處長凡內爾（James Fanell）上校指出，包括海警、武裝民兵與漁民都是中共可以動員的對象。這些船隻無法對美軍造成直接威脅，但是也因為無法被界定是軍艦，而讓美國海軍不知道該如何應付。

看在葛瑞森眼裡，日本面對中共與俄國對其領海主權的入侵，到目前為止表現的還相當專業。不過伴隨著中共在幕後支持的「海上人民戰爭」打得越來越激烈，東京的憂慮就越來越強烈。從2011年開始，自衛隊便不斷強化面對海上威脅的作戰能力，其中包括兩棲作戰能力，以防止中共佔據釣魚台。俄羅斯依靠民兵佔領東烏克蘭的經驗，讓葛瑞森擔心中共也可能會在東海效法。

最讓美日憂慮的，則是中共以陸戰隊直接出兵佔領釣魚台，並且在上面增設防空與反艦飛彈，以確立其東海防空識別區的安全。為此，凡內爾質疑美國究竟有沒有必要為釣魚台流血，犧牲自己的子弟兵去保護日本。畢竟解放軍是有能力透過彈道飛彈，攻擊日本本土上包括美軍基地在內的一切軍事設施，無論這些設施是在沖繩、本州、橫須賀還是橫田。

除彈道飛彈外，中共還可動員反艦巡弋飛彈或者反艦彈道飛彈打擊日本與美國的艦隊。凡內爾表示解放軍能夠用來打擊第7艦隊與第3艦隊的彈道飛彈，就有東風-21D與東風-26兩種。解放軍的特種部隊，也能夠對美國在日本的飛行基地展開突襲。在發動對釣魚台的兩棲攻擊前，凡內爾認為中共空軍與海軍航空兵就會大舉出動，摧毀其周邊一切能阻礙解放軍實施登陸作戰的空中力量。

有鑑於中共希望在短時間內就奪下釣魚台列嶼，製造讓美日兩國無法否決的既成事實，凡內爾指出美軍應該盡快制訂反智的計劃。而以日本目前擁有的兩棲作戰能力來看，自衛隊無法在缺乏美軍太平洋司令部介入的情況下，單獨面對解放軍的侵略行為。紐山則認為，處理釣魚台問題其實十分簡單，就是直接派幾架F/A-18把小島炸沉就沒事了。

不過因為中共將動員漁民與海警投入作戰，整個局勢可能更加複雜。所以紐山表示，日本自衛隊還是要出動其所擁有的潛艦、水面艦與飛行部隊支援，驅趕這些不速之客。縱然日本的兩棲作戰能力仍十分有限，但是只要能派遣自衛隊有效及時的驅逐大陸漁民，那麼就可以讓中共找不到大兵進攻釣魚台的藉口。他建議自衛隊最好在釣魚台上，建立常設的警備部隊。

想要確保釣魚台列嶼的安全，紐山認為日本不該把注意力放在這幾座小島上面，而是應該把整個琉球群島納入考量。因為直到目前為止，中共還沒有真正放棄對琉球群島的主權要求。伴隨著中共軍事現代化腳步的不斷加快，他指出時間已經不在日本的這一邊。日本要保住整個琉球群島的安全，就必須要設法提升潛艦、飛機、飛彈、防空、反潛與反艦的能力，而不單單只是兩棲作戰能力而已。

(中時電子報)