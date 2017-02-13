到故宮南院校外教學 國中小免費看日本國寶

故宮南院目前展出的「日本美術之最」展出68組件日本國寶及重要文化財。（呂妍庭攝）

故宮南院目前展出的「日本美術之最」展出68組件日本國寶及重要文化財。（呂妍庭攝）

故宮南院目前展出的「日本美術之最」展出68組件日本國寶及重要文化財。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院為鼓勵學子到故宮南院欣賞美麗文物瑰寶，於2月14日起至3月5日期間，推出全台中、小學申請校外教學，免費參觀「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，歡迎各校到國立故宮博物院─線上報名系統預約參觀。

故宮南院表示，這次是該展最後一檔優惠措施，歡迎全台國中、小學把握機會，申請免費校外教學來看日本國寶，尤其「日本美術之最」展是日本有史以來規模最大、級別最高的海外借展，展出68組件日本國寶及重要文化財，包括12世紀平安時期的日本國寶〈孔雀明王像〉、德川家康賜予家臣榊原康政的〈紺繩南蠻甲胄〉和鐮倉時期的〈太刀〉等等，都是非常精彩的展件，且文物時間跨過5000年，從遠古繩文時代一直到近世明治時期，相當於一部日本文化史縮影。

(中時)