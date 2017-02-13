烏龍! 外媒報導誤植川普模仿秀照片
美國總統川普(Donald Trump)上任後備受媒體關注，關於他的報導幾乎不曾間斷。有趣的是，外國一份報紙近日在報導川普新聞時，竟錯誤的引用模仿秀的照片，成為另類假新聞。
據外媒消息，中美國家多明尼加的《國民報》（EI Nacional）近日刊登一篇有關美國與以色列關係的相關報導，並配上川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的照片。但仔細觀察，川普那張照片並非「本尊」，而是模仿秀演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），報社擺了一個大烏龍！
《國民報》在事後發現錯誤並發表勘誤聲明，表示該照片是與「週末夜現場」（Saturday Night Live）的資料一起收到，內部編輯沒有發現其中川普並非本人。
「週末夜現場」是美國NBC的政治嘲諷節目，亞歷鮑德溫模仿川普微妙微俏，有很高的人氣，但是本尊卻不喜歡他。川普曾說，該節目對自己的模仿令人作嘔。
(中時電子報)
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