史上最殺春季旅展 17日台中登場

金龍旅遊神奇奧捷德10天，每人39999元起。(業者提供)

18度C「Feeling18」將免費喝冷泡茶配巧克力的好康帶到會場。(業者提供)

新春第一檔、中台灣年度最大旅展「2017台中春季國際旅遊大展」，將於2月17至20日早上9:30至17:30在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)盛大舉行，除免費入場，更號召220家知名飯店、餐飲、旅行社業者提供超優惠產品，現場也提供2000個抽獎贈品，讓消費者免費看展搶好康，還可消費滿額抽大獎。

本次旅展由中台灣業者熱情參與，除五星飯店、連鎖餐飲、旅行社業者也量身打造高CP值餐券、住宿券等行程；粵菜第一品牌金悅軒餐飲集團更是首度參與旅展，將出售買千送百禮券；而印月餐飲集團「印月創意東方宴」也將每月狂賣1萬隻的藝鴨三吃祭出史上最超值的烤鴨三吃買一送一。

永豐棧全新的墾丁後壁湖畔渡假園區，也將在旅展現場推出買一送二的超優惠回饋方案，想搭春吶熱潮，計劃春夏前往墾丁度假的朋友千萬不要錯過！

五星大飯店部分，則有台中亞緻大飯店推出今年首發優惠包括獨家VIP餐券優惠專案:揪團買5張加贈1張，可享最低75折優惠、周末下午茶餐券套組一次買10張加贈4張，可享6折優惠！全國大飯店則有超值餐券63折起；金典酒店餐券58折起、住房3折起！台中福華祭出39折超低優惠 。台中林酒店平日住宿券買1送2。

全國知名、到埔里必訪的巧克力工房18度C「Feeling18」首次參展，將最具特色的手工巧克力、冰淇淋及奉茶文化─免費喝冷泡茶配巧克力的好康帶到會場。

2016奇摩10大熱搜旅遊景點之一的妖怪村，獨家於4天展期限時推出妖怪村限定的「咬人貓麵包」，讓咬人貓麵包首度在妖怪村之外的地方販售；並現場特別打造6間「密室逃脫主題房」，讓參展的大小朋友一起挑戰腦力！

(中時)