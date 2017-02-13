韓瑜古裝仙氣逼人！空靈飄「小倩味」美翻

韓瑜最近無限放假中。（圖／中時資料照）

韓瑜曬古裝扮相，被大讚超適合。（圖／取材自韓瑜臉書）

37歲女星韓瑜擁有雪白肌膚、水汪大眼，是不少人心中的女神，近期她無限放假中，較少出現在螢光幕前，但偶爾仍會在臉書更新近況和粉絲分享，今（13日）她曬出古裝扮相，被大家狂讚超美，驚豔直呼「有小倩的味道」。

近來古裝劇風潮再起，不少APP軟體推出相關內容，韓瑜今也開心秀出P圖，寫下：「大家都在玩耶！這次我終於趕上流行了」，只見她精緻五官配上古裝扮相，散發古典優雅美，仙氣爆表；而韓瑜也忍不住戲癮，大呼「好想演古裝喔」，更讓粉絲敲碗要她下部戲就試試古裝劇。

照片一PO出，引來眾人直誇「超適合的」、「好美」，並憶起韓瑜貌似較少演古裝劇，也有人大讚女神的空靈氣質和「小倩」有得比，期待未來有機會看她接演宮廷劇或武俠古裝戲。

(中時電子報)