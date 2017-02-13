韓瑜古裝仙氣逼人！空靈飄「小倩味」美翻
37歲女星韓瑜擁有雪白肌膚、水汪大眼，是不少人心中的女神，近期她無限放假中，較少出現在螢光幕前，但偶爾仍會在臉書更新近況和粉絲分享，今（13日）她曬出古裝扮相，被大家狂讚超美，驚豔直呼「有小倩的味道」。
近來古裝劇風潮再起，不少APP軟體推出相關內容，韓瑜今也開心秀出P圖，寫下：「大家都在玩耶！這次我終於趕上流行了」，只見她精緻五官配上古裝扮相，散發古典優雅美，仙氣爆表；而韓瑜也忍不住戲癮，大呼「好想演古裝喔」，更讓粉絲敲碗要她下部戲就試試古裝劇。
照片一PO出，引來眾人直誇「超適合的」、「好美」，並憶起韓瑜貌似較少演古裝劇，也有人大讚女神的空靈氣質和「小倩」有得比，期待未來有機會看她接演宮廷劇或武俠古裝戲。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。