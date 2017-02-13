以色列系地中海餐廳 Toasteria Cafe永康商圈透天開賣

中空扁平的袋餅「Pita」，是中東與阿拉伯半島一帶住民主食，新餐廳「Toasteria Cafe」特別請了在台以色列媽媽訂製這種袋餅。(圖／姚舜攝)

可用來作為沾醬的「鷹嘴豆泥」，是以色列特色美食，在「Toasteria Cafe」可以嚐到。(圖／姚舜攝)

用鑄鐵鍋盛裝的「Shaksahuka夏卡蘇卡」，是很道地的中東美食，吃食時可用袋餅沾醬汁入口。(圖／姚舜攝)

加了「洞見蛋」烤製的「鐵板帕尼尼」，是「Toasteria Cafe」主廚唐飛明發明的美味帕尼尼。(圖／姚舜攝)

「Toasteria Cafe」招牌美食「洞見蛋帕尼尼」，用刀叉畫開即可見黃澄澄的蛋液橫流。(圖／姚舜攝)

「地中海田園堅果沙拉」用了12種堅果和蔬菜搭配，並用優格和蜂蜜為沙拉提味。(圖／姚舜攝)

「Toasteria Cafe」菜單上有不同餡料入餡的袋餅，圖為「奶油乳酪煙燻鮭魚皮塔餅」。(圖／姚舜攝)

「西班牙馬鈴薯烘蛋」加了菠菜泥一起烘烤製成，味道中多了菜香。(圖／姚舜攝)

「鮭魚青醬義大利麵」烹調時加了龍舌蘭酒，故帶有淺淺酒香。(圖／姚舜攝)

「雞肉甜椒奶油醬義大利麵」是用義大利扭紋麵(casarecce)炒製，口感很彈牙(aldente)。(圖／姚舜攝)

位在台北信義路永康商圈的「Toasteria Cafe」是一幢獨幢透明異國美食餐廳。(圖／姚舜攝)

「Toasteria Cafe」的裝潢設計採光明亮、用色大膽活潑，且「處處有景」，預料會吸引更多人拍照打卡。(圖／姚舜攝)

「Toasteria Cafe」4個樓層各有主題設計與不同功能，設有長桌與吧檯的4樓可供公司行號小型餐會。(圖／姚舜攝)

Toasteria Cafe」4樓天花板特別開了一天窗，置身其中用餐，可體驗真正的「透天」。(圖／姚舜攝)

老家在以色列耶路撒冷的唐飛明(Tomer Feldman，中)強調，以色列美食不只受中東影響，很多都有地中海風味。(圖／姚舜攝)

在地價租金昂貴、寸土寸金的台北都會，要開一家獨幢透天的餐廳，真的很難。而要在已自成一格成為台北美食觀光聚落的永康商圈，開出一家獨幢式餐廳，更是難上加難。

台北永康商圈信義路上開了一家新餐廳〈Toasteria Cafe〉，中文為「吐司利亞餐廳」的新餐廳不僅是一獨幢透天餐廳，而且它就位在永康街〈鼎泰豐〉的隔壁，將於2月14日正式開賣的〈Toasteria Cafe〉，更是台灣第一家以以色列菜系與義大利帕尼尼為主軸舖陳菜單的「以色列系地中海餐廳」，建築外觀、室內設計，以及餐廳的定位與菜單上的菜餚，皆有「屬於自己的特色」，非常獨特。

為慶祝新餐廳開始營運，自明(2/14)日起〈Toasteria Café〉前三天將免費送出300份帕尼尼給來店消費的客人，更將抽出可以免費吃一整年帕尼尼的幸運兒。

〈Toasteria Cafe〉的主人兼主廚唐飛明(Tomer Feldman)，1968年次，爸爸是德國猶太人、媽媽是波蘭猶太人，自己則在以色列耶路撒冷出生長大。21歲時唐飛明到了紐約，在Peter Kumps廚藝學校攻讀餐飲烹飪，學校畢業後曾先後在紐約蘇活區與義大利的餐廳擔任主廚。

2001年唐飛明來到了台灣，才華洋溢的他曾在齊秦組的樂團中擔任吉他手。玩了幾年音樂後，因為「技養」、加上友人力邀，唐飛明終究落到他最擅長的餐飲業，並先後在台北大直、東峰街和師大商圈與友人合夥開過幾家餐廳。在熟悉台灣餐飲業生態且在很多友人力挺支持下投資入股下，唐飛明租下信義路〈鼎泰豐〉旁的獨幢老房，並斥資超過台幣3000萬元將整幢樓「拉皮整骨、洗心革面」，成就一透天獨幢式餐廳。

占地4層樓的〈Toasteria Cafe〉的建築經過「變臉」後，透過大面玻璃窗自然採光，且以綠色植物裝點室內環境，自然清新、生機盎然，給人好心情。4個樓層裝潢設計各有主題氛圍，亦各有使用功能。透過新舊交融的元素，餐廳內也「處處是風景」，喜歡拍照打卡上傳分享的朋友，來到這餐廳「可能會很忙」。

很多人可能都很難將以色列和地中海的印象聯結在一起，其實以色列就位在地中海的東南方，東臨敘利亞與約旦、西南邊與埃及接壤，北部則是黎巴嫩，而以色列的海法和特拉維夫更是地中海城市。以色列境內的的地中海沿岸，更是知名且受歡迎的觀光旅遊去處。

獨特的地理環境與氣候，加上超過70個國家的猶太人將世界各國美食帶回了應許之地，故以色列的美食以充滿了多元融合姿采，其中影響以色列食物最深的就是中東鄰近國家的食物和地中海的美食。事實上，這也是〈Toasteria Cafe〉耐人尋味之處。

人類最早種麥源於中東地區，在扁平中空的袋餅〈Pita〉(土耳其稱pida)填塞各種餡料，更是這個地區人民的主食，在〈Toasteria Cafe〉就有7種不同餡料的〈Pita〉可以選擇。唐飛明特別委請在以台的以色列老媽媽為餐廳訂製Pita，老麵發酵的袋餅吃起有有微微韌性，並嚐得出明顯麵香。

豆子是中東與以色列重要食材，人們將豆子打成泥調味後，可以作為沙拉的基本調醬，也可以作開胃前菜，或是當沾醬(dip)用麵包與撕開的袋餅沾食。在〈Toasteria Cafe〉就可以嚐到用鷹嘴豆泥和番茄碎與巴西里橄欖油作的豆泥。

〈Shakshuka夏卡蘇卡〉是一非常經典的中東水波蛋料理，傳統是用番茄與炒過的洋蔥和蔬菜燉煮，然後加了水波蛋用鑄鐵鍋或塔吉鍋呈盤上菜，吃食時可以用麵包或袋餅沾醬入口。〈Toasteria Cafe〉自早餐開始全天候都供應這道特色美食，而且更有經典、蔬菜與羊肉等不同口味可以選擇。

〈鐵板帕尼尼〉是〈Toasteria Cafe〉很自豪的系列菜餚，唐飛明更發明了一種新作法，他將壓烤後表面有烙紋，裡面有內餡的帕尼尼挖個蛋，在洞中加一顆生雞蛋再回烤一次才呈盤出菜。吃食時用刀叉將有蛋的部位畫開，澄黃色蛋液奔流而出，用諸如費城炒牛肉或帕尼尼沾食，口感更滑稠並有蛋香。這讓我想到了阿拉伯半島的一個早餐名菜〈Khachapuri〉，這道屬格魯吉亞菜系的菜餚，是在挖空的麵包裡塞了餡料和雞蛋出菜，唐明飛發明的〈洞見蛋帕尼尼〉和它異曲同功。

〈Toasteria Cafe〉菜單上菜式選擇非常多樣，以類別分有：西班牙Tapas、地中海沙拉、經典與鐵板帕尼尼、烤三明治、義大利麵，以及地中海早餐等。第一次試菜後除了前述菜餚外，值得特別推薦的有加了捷克起司和菠菜泥烤出的〈西班牙馬鈴薯烘蛋〉、用蜂蜜和芥末優格醬汁提味並有12種堅果搭配的〈地中海田園堅果沙拉〉，以及加了龍舌蘭酒炒出的〈鮭魚龍舌蘭青醬義大利麵〉，還有用紐紋麵(Casarecce)炒製的〈雞肉甜椒奶油義大利麵〉。

(工商)