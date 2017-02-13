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司改國是會議六月舉行 不討論廢死和特赦扁

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司法改革國是會議確定不納入廢死和特赦扁
外界關切司法改革國是會議是否討論前總統陳水扁的特赦問題，副召集人瞿海源（右）表示，當初就說清楚不談個案。（陳怡誠攝）
司法改革國是會議確定不納入廢死和特赦扁
國安會諮詢委員林峰正（右起）、司改國是會議籌委會副召集人瞿海源、副召集人司法院院長許宗力出席會後記者會說明司法改革國是會議辦理情形。（陳怡誠攝）

「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天舉行第4次籌備委員會議，外界關切是否討論廢死或特赦前總統陳水扁等議題，副召集人瞿海源和許宗力明確表示，廢死和特赦議題都不在討論範圍內。

司改國是會議預計六月底舉行，分組會議則預計從2月20日展開，為期約3個月，每個分組每兩週開一次會議，3個月的時間，每個分組預計開6次會議。

國安會諮詢委員林峰正表示，目前確定分組會議分為5組，包括「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」、以及「建立維護社會安全的司法」。

媒體詢問是否討論廢死議題，瞿海源表示，他也很關心廢死不廢死的問題，但籌委會認為國是會議不宜談特定政策，因此並列入討論範圍，不過廢死相關人權問題會在人權小組中討論。

此外，目前年金改革正如火如荼進行，外界也關切法官年金制度改革，許宗力表示，法官退休給付會在第三分組列為議題討論，希望6月底有共識的話就能提到立法院，若無共識，就要等召開司改國是會議再決定。

至於外界關切是否特赦陳水扁？他說，司改籌備會議成立時就已說清楚，不談個案，是否特赦也是總統府與法務部來決定，並非司改處理的議題，也不會列入討論。

(工商)

關鍵字：司改國是會議
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