司改國是會議六月舉行 不討論廢死和特赦扁
「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天舉行第4次籌備委員會議，外界關切是否討論廢死或特赦前總統陳水扁等議題，副召集人瞿海源和許宗力明確表示，廢死和特赦議題都不在討論範圍內。
司改國是會議預計六月底舉行，分組會議則預計從2月20日展開，為期約3個月，每個分組每兩週開一次會議，3個月的時間，每個分組預計開6次會議。
國安會諮詢委員林峰正表示，目前確定分組會議分為5組，包括「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」、以及「建立維護社會安全的司法」。
媒體詢問是否討論廢死議題，瞿海源表示，他也很關心廢死不廢死的問題，但籌委會認為國是會議不宜談特定政策，因此並列入討論範圍，不過廢死相關人權問題會在人權小組中討論。
此外，目前年金改革正如火如荼進行，外界也關切法官年金制度改革，許宗力表示，法官退休給付會在第三分組列為議題討論，希望6月底有共識的話就能提到立法院，若無共識，就要等召開司改國是會議再決定。
至於外界關切是否特赦陳水扁？他說，司改籌備會議成立時就已說清楚，不談個案，是否特赦也是總統府與法務部來決定，並非司改處理的議題，也不會列入討論。
(工商)
關鍵字：司改國是會議
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