西部爆發禽流感疫情　賴清德：加強生物防治SOP

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賴清德視察柳營蛋雞場防疫工作。（萬于甄攝）

禽流感疫情在西部爆發，台南六甲日前一處火雞場異常大量死亡，防檢局12日驗出為H5N6、H5N2，台南市政府防疫一級開設，市長賴清德13日則前往柳營畜養場視察，關心防疫工作時表示，將與學術單位合作檢查台南各養禽場，是否合乎生物安全標準作業程序，並加強檢體監控。

台南傳出H5N6禽流感疫情，賴清德相當重視，台南市政府緊急啟動防疫一級開設，今日他也前往柳營一處水簾式蛋雞場訪視，聽取農業局及動保處最新的防疫工作簡報。去年冬季H5N6高病原性禽流感疫情在日韓肆虐，撲殺超過3400萬隻禽鳥，且H5N6在大陸也有禽傳人的案例。

不過，賴清德強調，H5N6禽流感在人類傳染力並非大家想像中的可怕，而民眾只要避免接觸食用生雞蛋、鴨肉等，不需因此不敢吃雞肉、鴨肉。賴清德今日訪視的禽場，目前飼養約7萬隻蛋雞，屬水簾式非開放禽舍，是生物防治SOP的標準禽場。

對於控制禽流感疫情，賴清德說，市府將增加監測頻度及範圍，提高到疫場1公里內禽場全部移動管制，每半個月採樣1次，持續3個月，並針對5公里內鴨場採樣檢驗，加強防護作為；相關單位後續會對禽主加強訓練，檢查台南所有禽場是否符合生物防治安全標準作業程序。

賴清德表示，將邀請學術單位及專家協助，檢視禽場防疫工作，也會針對疫場周遭環境檢體採樣，追蹤了解禽流感病源，釐清是否還有疫情存在台南禽場，並防止禽流感在台南禽場肆虐。

(中時)