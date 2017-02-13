地震牽線 日宮城縣町村會訪台南市府

日本宮城縣町村會會長村上英人（左）與台南市長賴清德（右）互贈紀念品。（洪榮志攝）

日本311大地震宮城縣受創嚴重，現正逐漸復甦。宮城縣町村會會長村上英人今天率團拜訪台南市政府，市長賴清德藉機感謝日本政府去年0206地震期間給予台南的協助，除安倍首相第一時間捎來慰問外，與台南友好的城市及民間團體也發動募款，雙方友誼因地震更緊密。

賴清德表示，台南與日本無論歷史淵源或地理位置，都有相當密切的關係，更因台灣921大地震、日本311大地震、台南0206地震及熊本地震災難中相互幫助，建立愈來愈深厚的情誼；正所謂患難見真情，台灣及日本經歷震災的互相援助，彼此的感情已經從鄰居變成更緊密的家人關係。

賴清德還說，台南是台灣第一個城市，也是最具代表性的城市；由於歷史淵源，更是與日本關係最親密的城市。在台南旅遊以日語溝通也很方便，還有馳名國內外的美食與古蹟，深獲觀光客好評；台南與日本在觀光、體育、教育、文化、經貿等交流非常多元，希望村上會長一行的來訪，可以為雙方拓展更多元的合作機會，奠定良好的交流基礎。

村上英人指出，此次來訪除感謝台灣對日本311震災的幫助外，也藉此機會表達對台南去年0206震災的慰問之意，未來更希望能增進雙方在經濟與觀光方面的民間交流。

村上還特別強調，宮城縣已從震災後恢復，仙台機場也為迎接台灣旅客做好萬全準備，期待此次訪問能積極促進城市交流，邁向別具意義的新時代，彼此關係更上一層樓。

(中時)