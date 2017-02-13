駐澳大利亞代表常以立與僑胞歡慶春節

坎培拉「台灣同鄉會」當地時間11日舉辦農曆新春慶祝活動，駐澳大利亞代表常以立（左）應邀出席與澳京僑胞同歡。（駐澳大利亞代表處提供）中央社 106年2月13日

坎培拉「台灣同鄉會」11日舉辦農曆新春慶祝活動，駐澳大利亞代表常以立夫婦應邀出席與澳京僑胞同歡。

這項活動吸引120餘名青壯臺僑攜家帶眷出席，現場孩童眾多，令人對新一代台僑之茁壯感到欣喜，同鄉會並特別準備紅包由常以立致贈現場6歲以下孩童，歡慶農曆春節。

新春活動由同鄉會會長林占峰醫師主持，常以立在致詞時祝賀僑胞佳節平安愉快，並為摸獎活動提供數個摸彩品同歡。同鄉會另藉這個場合票選該會新會章圖樣，並在現場分送僑委會所贈的雞年提燈。1060213

(中央社)