雲林再傳禽感 撲殺台西土雞近4000隻
禽流感肆虐台灣東西部，雲林今天爆出第13場，防疫人員前往台西撲殺土雞近4000隻，今年1月至今累計撲殺超過13萬隻。
雲林縣動植物防疫所指出，台西一處養禽場確定感染H5N2高病原性禽流感，防疫人員前往撲殺3900多隻7週齡紅羽土雞，並進行全場及周邊消毒等作業。
防疫所長廖培志說，感染禽場9日發現20多隻雞死亡，隔天暴死上百隻，業者主動通報，經採樣檢驗確認感染H5N2。
他指出，今年1月至今全縣共13處養禽場感染禽流感，其中2場是火雞，至今仍是散發、無地緣關係；近來因為日夜溫差大，加上候鳥北返潛伏散播風險，請業者務必做好保溫及防鳥措施。
廖培志表示，禽流感H5N6人畜共通病毒，原本在台灣東部發現，現在確定擴散到西部，疫情風險升高，至今日本、韓國監控結果，尚未傳出人被感染案例，請民眾不必恐慌，但要提高防範。
廖培志呼籲，養禽業者務必做好禽場保溫及防鳥措施，進出禽場要戴口罩、換隔離衣、勤洗手；民眾也要避免接觸鳥禽動物、勤洗手；禽肉要煮熟才安全無虞。1060213
(中央社)
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