體育署警報器響 辦公民眾驚：真的火災
體育署的火災警報器今天上午鈴鈴大響，據在大樓內辦公的民眾表示，因為過去發生好幾次誤響，「開始以為是假的，沒想到經查看是真的」，所幸無人傷亡。
台北市消防局今早10時獲報，教育部體育署地下2樓有雜物起火燃燒，濃煙不小，消防人員迅速撲滅火勢，幸無人傷亡。
體育署地下1、2樓是停車場，起火地點是放置回收物品的儲藏室，而儲藏室隔壁是清潔人員的休息室。
「沒看到火有多大，我知道後就趕快上去了。」清潔人員慶幸地說，人沒事就好，不知道的起火原因。
體育署保全人員表示，大樓內辦公的民眾知道真的發生火警後，迅速離開大樓，當時地下室濃煙密佈，不過下午1時左右，已恢復正常辦公。
火災調查人員表示，詳細起火原因還要調查。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。