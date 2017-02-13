體育署警報器響 辦公民眾驚：真的火災

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體育署的火災警報器今天上午鈴鈴大響，據在大樓內辦公的民眾表示，因為過去發生好幾次誤響，「開始以為是假的，沒想到經查看是真的」，所幸無人傷亡。

台北市消防局今早10時獲報，教育部體育署地下2樓有雜物起火燃燒，濃煙不小，消防人員迅速撲滅火勢，幸無人傷亡。

體育署地下1、2樓是停車場，起火地點是放置回收物品的儲藏室，而儲藏室隔壁是清潔人員的休息室。

「沒看到火有多大，我知道後就趕快上去了。」清潔人員慶幸地說，人沒事就好，不知道的起火原因。

體育署保全人員表示，大樓內辦公的民眾知道真的發生火警後，迅速離開大樓，當時地下室濃煙密佈，不過下午1時左右，已恢復正常辦公。

火災調查人員表示，詳細起火原因還要調查。1060213

(中央社)