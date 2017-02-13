王少偉玩命出外景 單身5年不敢愛
藝人王少偉接棒主持節目「台灣第一等」，今天坦言外景節目太危險，每次錄完都像撿回命；已單身5年，不敢期盼下段戀情，怕對象擔憂他的安危。
王少偉接下八大綜合台「台灣第一等」主持棒，下午在台北舉辦媒體餐敘，談起節目危險難測，他直呼每回出外景心情像洗三溫暖，「到現場才知可怕與危險，內心卻總上演好奇戰勝恐懼的小劇場」，每次錄完都覺得回家真好，「命是撿回來的」。
自認主持風格是「害怕但勇敢」，回憶幫80公斤重的鱷魚搬家，王少偉說，需動用6人力量，「野生鱷魚頭尾都是武器，一被甩到，我就癱坐在地上」；另一次參與廟會活動，有20分鐘在炮竹中度過，親眼目睹炮竹在胸前炸開，讓他驚魂未定，廟方安慰是象徵爆紅順遂。
首集節目明天播出，適逢西洋情人節，電視台特地準備愛情御守，替王少偉加持催桃花，但他直喊要感情別太快來，「我接這種節目，對方每天會過得膽戰心驚、徹夜難眠」。
王少偉自嘲除非對方覬覦領他的保險金，否則很難有人接受他的工作性質，還願意交往。與藝人好友小甜甜常被外界認為有發展可能，他笑稱小甜甜只愛小鮮肉，還開玩笑說，「如果她真要跟我交往，肯定是肖想保險金」。1060213
(中央社)
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