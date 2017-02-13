學測考生站起後又坐下作答 遭扣1級分

大考中心今天審議學測違規，有考生原要離座，但站起來後又坐下繼續作答，經考試委員討論後，決定扣該科1級分，也研擬未來離座規定應以雙臀移動為準。

大學入學考試中心今天舉行考試委員會，討論106學年學科能力測驗違規事項，以及明年高中英語聽力測驗和學科能力測驗等試務。

大考中心表示，今年有學測考生為方便作答，將試題本其中一頁對半撕開，另有考生自行將試題本首頁撕下後墊在手下，依據試場規則，無故毀損、破壞試題本，扣該科1級分；另有考生應試時在桌面抄錄答案，也有考生在准考證背面抄錄答案，根據試場規則，同樣扣該科1級分。

根據試場規則，考生未經監試人員許可，一經離座，不得再修改答案，違者扣該科1級分。花蓮考區有考生離座後（站起來，未移動）又坐下繼續作答，監試人員隨即制止，但考生表示還有答案未劃記到答案卡，因此繼續作答，隨後才離場。

對於是否要扣分，考試委員意見不一，有委員認為，該考生站起來後又很快坐下，但並未移動，若考生並無偷窺作弊等行為，就直接扣該科1級分，可能過於嚴厲，但也有委員認為，如果這樣不扣分，以後此起彼落，大家都會站起來又坐下。

由於考區反映考生站起來後又坐下，監試人員曾制止，但考生仍繼續作答，因此堅持提報違規，經過考試委員討論，最後決定扣該科1級分。

大考中心副主任沈青嵩表示，為了讓考場秩序理想化，也避免考生站起來一下又坐下去，因此這次還是扣分，而試場規則現行僅規定「離座」，往後離座應指「雙臀」移動，而不是指雙腳移動。

台北二考區有考生在國文科考試前鼻血流不止，醫護人員建議緊急送醫，考生約10時初回考區，安排考生在試務辦公室應考，不延長收卷時間，但不確定是否可計分。

大考中心說明，考區人員原建議家長讓考生先入場，再由試務人員陪同就醫，但家長認為考生血壓飆高，情況緊急，也認為可在規定最晚入場時間9時40分內趕回，但後來在醫院延誤，經家長爭取，先讓考生在試務辦公室應試，但是否計分需提報考試委員會討論。

經過考試委員討論後，由於考生回到試場時，其他考生還不能離場，因此決定仍讓考生計分，但也有考試委員建議，若考區同意考生未入試場前就先去就醫，也應派試務人員陪同，避免中間產生舞弊等疑慮。1060213

(中央社)