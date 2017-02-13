正式被民進黨除名 童仲彥：虛心接受
台北市議員童仲彥家暴風波尚未落幕，儘管他已自行申請退黨，民進黨中央評議委員會今天(13日)仍召開會議，討論童仲彥家暴案，過程不到5分鐘，無異議通過立即開除黨籍。對此，童仲彥表示，虛心接受，心存感激。
中評會主任委員邱議瑩會後表示，童仲彥的案子討論不到5分鐘，所有委員對童涉及家暴案，妨害民進黨名譽皆無異議，一致通過立即開除黨籍。此外，中評會有請台北市黨部主委黃承國調查說明，也邀請童仲彥出席說明，但他未出席，中評會便依調查事實做出該裁決，開除黨籍後，童5年內不得再入黨。
對於正式被開除黨籍，童仲彥今仍未現身，僅透過媒體群組發訊息表示，對於曾經栽培過他的民進黨，有任何處決都虛心接受，而且心存感激、感念與懺悔。
(中時)
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