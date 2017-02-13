童仲彥GG了 家暴案被民進黨中評會除名
民主進步黨今(13)日召開第十七屆第五次中評會，針對第十七屆中央常務執行委員會第二十四次會議移送本會，有關台北市議員童仲彥家暴案，中評委聽取調查小組調查報告後，決議依紀律評議裁決條例第二十一條規定，將違紀人予以除名處分。
民進黨表示，本會於今(13)日召開第十七屆第五次會議，會中依調查程序，由台北市黨部主委黃承國出席表示，2017年1月25日週刊報導童仲彥議員疑似家暴案件，即與中央黨部組織部成立調查小組進行瞭解，並向中常會報告。電話約詢過程中，違紀人皆不否認犯行。違紀人亦向媒體表示自己需要專業醫療諮詢，並已向精神科醫師求助。
違紀人於2017年2月6日向外界媒體公開認錯、坦承對現任妻子家暴。另，根據其現任妻子於媒體公諸遭違紀人施暴之照片、驗傷單等，足以認定，違紀人為家暴慣犯。
經本會充分討論且依職權評議，違紀人違紀事實明確，未申訴並放棄到場陳述機會，依紀律評議裁決條例第二十一條規定：「本黨黨員關於非政治事務觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分。」通過予以除名處分。
(工商)
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