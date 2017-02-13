中職熱身賽314開打 預售票明開賣

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325中職開幕戰將在新莊棒球場舉行。（報系資料照 杜宜諳攝）

中華職棒新球季即將開打，季前官辦熱身賽將自3月14日展開，在高雄澄清湖、雲林斗六及台中洲際棒球場合計安排12場賽事，預售票將在明天(13日)中午12點開賣，歡迎球迷提前進場感受新球季氣氛。

中華職棒開幕戰將在3月25日於新莊棒球場展開「金控大戰」，由富邦悍將交手中信兄弟，而中職熱身賽將在3月14日開打，首戰由統一獅於澄清湖棒球場對戰中信兄弟，4隊將在3月19日於洲際球場會師，一日兩戰。

熱身賽預售票將在西洋情人節(2/14)當天中午12點開賣，球迷可透過FamiTicket全網購票網或FamiPort搶先訂票，平日內野全票140元，假日內野全票180元；若是現場購票，平日內野全票170元，假日內野全票220元。

(中時電子報)

中職熱身賽賽程。（中職提供）