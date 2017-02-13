推司法改革 蔡英文：有共識、不必納國是會議的儘速推動
「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天召開第四次籌備委員會議，蔡英文總統在會中強調，目前在司法議題上有許多已經有高度共識，不必納入國是會議討論就可以做的改革，要求政府各機關可以先儘速推動。
蔡英文總統今天出席「總統府司法改革國是會議籌備委員會」第四次籌備委員會議，希望籌備會能以社會大眾能夠理解的語言提供充分資訊及說明議題焦點；儘速推動有高度共識的改革並向國人報告進度；以及有效率討論分組議題，在總結會議前交出讓人民滿意的成績單。
總統致詞時首先感謝籌備會所有委員及工作人員，從去(105)年11月到現在，花了很多時間執行籌備工作，全力投入，十分辛苦。
總統說，司法改革國是會議，經過第一階段的意見徵集，現在即將要進入第二階段的分組會議，在分組會議召開前，她要特別拜託大家三件事情。
第一，要用人民聽得懂、能夠理解的語言，來向社會大眾說明各組議題的焦點。在會議的過程中，也要提供充分的資訊，讓人民能夠知曉國是會議的討論內容及進度。
第二，許多已經有高度共識，不必納入國是會議討論就可以做的改革，政府各機關可以先儘速推動。同時要向社會大眾報告相關的工作進度，讓人民知道我們在做什麼。
第三、各組的議題都很繁重，有些題目的難度也非常高，請委員務必做好時間管理，有效率地討論議題，在下一階段的總結會議前，交出讓人民滿意的成績單。
(工商)
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