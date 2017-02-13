殘障黑尾鷗飛越千里 抵台東太平溪出海口
「太平溪口的勇士」，1群黑尾鷗最近飛抵台東太平溪出海口，還在讀國中的台東縣野鳥學會會員許宸發現，其中1隻左腳掌斷了，許宸說，這隻殘障的黑尾鷗雖然行動不便，還是勇敢完成艱辛的度冬飛行任務，祝福牠未來的路上順利、平安。
許宸說，每年春節前後，都會有冬候鳥黑尾鷗從遙遠的北國飛抵台東，今年來得稍晚，直到寒流來襲前幾天才在太平溪出海口發現這群「老朋友」的蹤跡，沙灘上停棲了15、6隻黑尾鷗，其中1隻走路時一跛一跛的，仔細一看，原來是左腳掌斷了一截。
前幾天寒流來襲，這隻殘障的黑尾鷗單腳頂著寒風，站在冰冷的沙灘上，斷掉一半的腳不時地顫動，偶爾也會用斷腳搔癢，胸口羽毛還沾有油漬，站累了就趴著，眼神透露著哀怨。
許宸表示，這隻殘障的黑尾鷗，不知何故斷了左腳掌，與同伴飛越了1、2000公里，來到台東，並且平安降落在這片沙灘上，非常了不起，稱得上是生命的勇者，祝福牠在未來的路上順利。
據了解，黑尾鷗群聚於東亞地區，屬中型海鷗，因為會發出像貓叫的哀怨叫聲，在日本被稱作「海貓」，在韓國則為「貓鷗」，由於牠們不挑食，去年在富岡港也發現多隻因誤吞釣餌，嘴喙遭魚鉤及魚線纏繞。
(中時)
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