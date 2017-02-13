與妻子爭吵負氣嗆要死 男子車內燒炭身亡

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警方在南寮發現周男於轎車內燒炭自殺。（徐養齡翻攝）

新竹縣31歲周姓男子13日上午疑因與妻子爭吵，負氣嗆要一死了之，隨後跳上轎車離去，周妻火速報警，警方最後在南寮一處防風林找到周的轎車，但他已在車燒炭自殺，破窗後前已氣絕。

警方調查，周男與妻子發生爭執後情緒低落，表明尋死，離家後曾傳手機訊息交代後事，妻子連忙報警，警方依據手機訊號位置查出其大約位置，下午1時許在南寮發現蹤跡。

警方隔著車窗發現周男車上有炭盆，趕緊連絡消防隊前往破窗，但周已明顯死亡，警方已報請檢察官相驗，釐清案情細節。

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(中時)