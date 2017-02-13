台西爆禽流感 撲滅4000隻土雞
雲林台西鄉一處養雞場初步檢驗感染H5N2亞型高病原性禽流感(HPAI)病毒，雖然不是H5N6人畜共通病毒，但因禽流感H5N6原本在台灣東部，現在確定擴散到台灣西部，疫情風險升高，雲林縣動植物防疫所上午緊急撲殺3983隻紅羽土雞。
雲林縣動植物防疫所長廖培志說，春節過後寒流來襲，日夜溫差大，加上候鳥北返，恐夾帶病毒沿途傳播，疫情風險提高。呼籲養禽業者做好禽場保溫工作及防鳥措施，落實防範和自主管理，才能降低疫情發生風險，若發現禽隻異狀，立即通報，防範疫情發生。
廖培志指出，雲林縣從今年1月至今爆發13場禽流感，累計撲殺約13萬隻，雖是散發、無地緣關係，但高疫情受關注。
(中時)
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