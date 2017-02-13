國中肄業男車手 詐騙博士學歷老師
台中市警方去年接獲一名擁有博士學位的女老師報案指稱遭騙走240萬元後，對方消失無蹤，警方經過幾個月的查訪，查獲國中肄業的張姓男子涉有重嫌。
台中市警察局第一分局偵查隊去年10月間接獲林姓女老師報案指稱，接獲電話指其行動電話門號涉及刑案，須將銀行內存款兌換成美元交由檢警保管，但陸續交付約新台幣240萬元的款項後，對方卻消失無蹤，驚覺受騙後請求警方協助。
檢警深入調查後發現張姓男子涉有重嫌，警方積極查訪終於得知張男落腳處，前幾天乘其熟睡時上門查緝，訊後依詐欺罪移送地檢署偵辦，張男隨即經法院裁定羈押。
警方調查指出，國中肄業的張姓男子去年9月間在報紙看到「工作輕鬆 日領五千」的小廣告，因缺錢花用所以前往一探究竟，雖然一開始只是和公司的前輩坐車亂晃、沒做事，下班時還是能現領5000元薪資。
警方表示，張男還供稱去年10月間公司給他2張SIM卡、還要他買手機做為聯絡工具，才知道自己成了車手，而且改成在家待命，每天起床打電話報告一樣可以領5000元，有接到指派工作再加5000元的車馬費，後來因為出手的機會太少，加上原本說好的車馬費都沒給，他就把手機丟掉、不做了。
對於詐騙女老師金錢一事，警方說，張男知道對方是博士級的老師，因此出面取款時都不敢講太多，對方詢問一律答「是」，面交3次都成功後，覺得有點不好意思才不想做。但警方查出張男還有ATM提領紀錄，懷疑仍涉不法，將擴大偵辦，避免再有民眾受騙。1060213
(中央社)
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