加拿大總理杜魯道 今訪華府會川普

加拿大總理杜魯道今天上午將飛往華府，與美國新任總統川普首度會晤。杜魯道表示，將在尊重對方情況下，處理雙方分歧。

加通社報導，杜魯道（Justin Trudeau)昨天在走訪加國西北地區黃刀鎮時，特別針對這項會談表示，他將與川普討論各種看法一致的事，如強化中產階級、提高就業機會、順暢的經貿往來、深化兩國長期?的友誼等。

而杜魯道在稍早的一項座談中也提到，他相信雙方會談到彼此分歧之處，而「我們將以尊重對方的方式，討論分歧。」

杜魯道是繼英國首相梅伊、日本首相安倍晉三之後，第3位赴華府與川普會面的元首。杜魯道和川普曾通過電話，但今天是兩人第一次面對面會談。

加拿大交通部長、加美關係內閣委員會主席賈諾（Marc Garneau）向加國媒體表示，杜魯道周一可望和川普談及兩國在國防、安全、環保及貿易方面的緊密關連。

杜魯道與川普在移民及難民議題的立場，明顯南轅北轍。當被問到杜魯道是否會向川普提出有關移民和難民問題時，賈諾強調，周一的會面，將著重在兩國彼此共同之處。

杜魯道 預定上午9點自渥太華飛抵美國馬里蘭州安德魯聯合基地，於10點50分抵達華府，與川普會面，並舉行閉門會談。雙方共進午餐後，下午2點將召開聯合記者會。

杜魯道同時還將分別與美國眾院議長萊恩（Paul Ryan）及參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）會晤。預定下午6點自華府啟程返回渥太華。1060213

(中央社)