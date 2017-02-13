台遊客九州車禍1死 遺體今火化

台灣旅客駕駛的汽車在日本九州發生車禍，造成1死3輕傷。車上4人來自台灣，前晚在日本福岡租車後，經由熊本往鹿兒島途中出車禍，27歲的徐子惠送醫不治，遺體今天火化。

駐日代表處福岡辦事處官員正努力安排徐子惠父母搭乘今晚的班機返台，但還需要確認機位；同時，駐日官員表示，車禍發生當時開車，因過失致死為由遭到逮捕的楊姓女子，熊本警方有意釋放她。

前天晚上將近8時（台灣時間7時），台灣旅客駕駛的汽車在九州熊本縣宇城市的九州自動車道（公路）南下路段，前往鹿兒島的公路上發生車禍，車上4名旅客中，27歲的研究所學生徐子惠頭部遭撞擊，意識昏迷，送醫後於昨天下午1時40分（台灣時間12時40分）宣告不治。

徐子惠的父母接獲噩耗後，搭乘昨天早上的班機從台北抵達九州，由駐日代表處福岡辦事處官員負責接機，協助處理善後。今天下午，徐子惠的遺體火化，之後她的父母在駐日官員的陪同下，前往駐日代表處福岡辦事處辦理一些必要的手續。

大部分的日本汽車的方向盤與台灣相反。前晚車禍發生當時，這輛租來的汽車上，徐子惠坐在副座後方的位子。

開車的是25歲楊姓女子，車上有2名男子，其中1名是楊姓女子的哥哥、1名是簡姓男子，年紀都是20多歲。這2名男子的腰部、左肩等受到撞傷，屬輕傷。開車的楊姓女子也受輕傷，但並無大礙，她昨晚被日本警方以涉嫌過失致死為由逮捕。

車禍發生地點是緩緩向左彎的公路上，同車1名男子透露，似乎是汽車的左後方擦撞到道路左側的水泥牆。1060213

(中央社)