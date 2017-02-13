私宰烏骨雞驗出H5N6 來源場移動管制

我要評比

嘉義縣民雄鄉一處傳統市場稽查的私宰烏骨雞13日被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，嘉義縣政府立即對來源的雞場進行移動管制及送驗。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月13日

嘉義縣民雄鄉一處傳統市場稽查的私宰烏骨雞今天被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，嘉義縣政府立即對來源的雞場進行移動管制及送驗，檢驗結果最快明天就會出爐。

嘉義縣農業處指出，稽查人員10日前往民雄鄉一處傳統市場稽查，發現一攤非法私宰烏骨雞，查扣並送驗，今天被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，立即對朴子市的來源雞場進行移動管制。

農業處表示，非法私宰烏骨雞的攤上數量不多，全部查扣，而來源的雞場原有飼養2000隻烏骨雞，目前剩約1000隻，除了將烏骨雞送驗外，已對傳統市場及雞場週邊全面消毒。

位於朴子市的來源雞場週邊是密集家禽養殖區，農業處擔憂若驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，屆時除了全面移動管制外，也會注意週邊家禽場的狀況，防堵禽流感病毒擴散流竄，避免疫情擴大。1060213

(中央社)