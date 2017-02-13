司改國是會議 不談廢死不談特赦陳水扁
「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天舉行第4次籌備委員會議，籌備會副召集人瞿海源表示，這次司改國是會議不談特赦前總統陳水扁，也不會談廢死等特定政策。
今天的籌備會議確認分組會議各分組出席人員及分組會議各分組議題，這是20日將開始的分組會議前最後一次籌備會議。
籌備會副召集人許宗力和瞿海源會後舉行記者會說明內容，媒體詢問這次司改國是會議是否會討論廢死，瞿海源表示，這次國是會議向民間和社團收集議題，沒人提到廢死問題，因此這次不談廢死。
瞿海源說，這次不談廢死，他覺得最重要理由是這次國是會議不宜談特定政策要怎樣，其他相關人權問題例如謀殺案的被害人、被害人家屬、甚至殺人者的人權，會在人權小組討論，
對於有人認為特赦陳水扁是司改的一部分，瞿海源說，籌備成立司改國是會議時就說清楚不會談個案，不然沒完沒了，「也有人說法辦（前總統）馬英九是重要司改，這是個案。」
瞿海源說，特赦問題不是這個委員會可以談的，特赦是總統府和法務部就特赦法可以處理的，不是司改會可以處理。1060213
(中央社)
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