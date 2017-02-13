閃瞎了！大陸玫瑰染色加金蔥身價漲3倍

明天就是情人節，上海有業者將玫瑰染色灑金蔥，一朵要價人民幣30元（新台幣137元），是普通玫瑰花的3倍。情人節玫瑰花買氣旺，有花店接單接到手軟，連續兩天營業到深夜12時。

位於上海人民廣場附近的店家向中央社表示，自昨天起買玫瑰花的訂單明顯湧入，今天所有員工都出動幫忙綁花束，中午用餐也是一邊扒飯一邊工作，今、明兩天花店都要營業到深夜12時，才有辦法順利出貨。

除了一般的玫瑰花，上海各家花店幾乎都販售一款又染色、又灑金蔥粉的玫瑰。業者說，一般玫瑰花一朵10元，染色的金蔥玫瑰一朵則要30元；大量購買有優惠，一束99朵的染色金蔥玫瑰1500元，普通的99朵則是800元。

玫瑰染色加金蔥身價即漲3倍，雖然貴但消費者為了製造浪漫都很捧場，對業者來說，染色的金蔥玫瑰利潤也較一般玫瑰高。在淘寶網搜尋可以發現，一桶2公斤的藍色染劑售價66元，就可以染出350至420朵玫瑰。

然而，大陸新民網引述業者表示，從人體健康的角度來說，染色花並不值得提倡。雖然有些染劑註明採用「化妝品級別」、「無異味、不刺激皮膚」或「天然成分」的顏料，還是有消費者反應湊近聞的話有淡淡的氣味。1060213

(中央社)