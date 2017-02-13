涉假合約真套現 違證交法檢方搜索
某工程公司鍾姓總經理，涉嫌勾結下包廠商的金屬公司，虛偽匯出工程款，再轉手套現回到自己的口袋。檢方今天擴大追查，搜索辦公處與住宅，約談6人到案說明，持續追查。
新北地檢署表示，檢肅黑金專組檢察官劉恆嘉，今天指揮法務部調查局北部機動工作站，偵辦鍾姓男子違反證券交易法等案件，上午持搜索票，前往公開發行的某工程公司等地搜索。
檢方說，除工程公司遭搜索，下包廠商某金屬公司、工程公司的總經理鍾男住居所等4處，也被搜索。
遭調查的工程公司，以興建工業廠房、廠辦大樓、住宅建設為主。檢方並傳訊公司總經理鍾男、下包廠商金屬公司孫姓負責人，及相關採購、財務、出納人員到案說明。
新北地檢署接獲線報指稱，工程公司的總經理鍾男，涉嫌於民國102年8月間，指示公司的採購、財務、出納人員，金屬公司簽署假合約，將虛偽工程款新台幣1300餘萬元，匯至金屬公司。
金屬公司孫姓負責人，再將虛偽工程款領出後，以現金方式，親自送回到工程公司，交給鍾姓總經理，以此方式將原屬工程公司所有的資產套現取出。
檢方認為，鍾姓男子涉犯刑法、商業會計法及證券交易法等罪。檢察官於今天搜索工程公司、金屬公司及相關涉案人員住處，並傳訊被告鍾男、孫男共6人，擴大偵辦調查、偵訊。
檢方是從去年10月擴大調查，當時有立委接獲檢舉並召開記者會指出，某土建工程下包商金屬實業檢舉，承包的工程公司要求簽訂假合約洗錢以行賄發包的業主，並順利得標。
該工程公司曾於去年10月16日公開澄清表示，金屬公司承包大樓的帷幕牆工程，進度嚴重落後，違反契約，但金屬公司孫姓負責人卻透過立委開記者會，捏造虛構事實，是在逃避違約責任。1060213
(中央社)
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