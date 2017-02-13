竹縣東興國中擬設幼兒園 家長擔憂

新竹縣東興國中傳出要增設幼兒園，引起家長擔憂空間與共同設施的問題。（家長提供）

去年9月招生的新竹縣東興國中，在寒假前傳出將變更新設幼兒園4班，此消息讓家長擔憂國中生、幼兒園共用設施的安全疑慮，以及空間是否足夠，縣府教育處長李國祿表示，經專業評估不會有排擠及空間問題，且增設幼兒園是長期趨勢，會積極與家長說明、溝通並釋疑。

去年9月開班的東興國中在寒假前傳出縣府擬將增設4班公立幼兒園班，有家長指出，新竹市建華、新科國中均附設幼兒園，但建華國中32班使用3.9公頃、新科24班使用3.2公頃，而東興國中面積只有2.62公頃，目前雖僅有11班，但計入鄰近國校畢業學生、學區重新畫分狀況，未來3年可達到滿編60班，早無多餘空間與幼兒園共用。

另有家長也表示，東興國中因應友善校園環境問題，周遭圍牆較低，甚至有1面無圍牆，且廁所、活動空間甚至動線共用，也因國中生與幼兒體型差異甚大，易造成安全問題，縣府行事草率。

縣議員高偉凱則認為，依據學區人口數，東興國中未來3年會爆滿，且各校皆不應使用專科教室作為增班的選項，他指出，國中小也有不足的問題，應該再設新校或增地擴建，各校多挪一些空間做附幼，但顯然成本會增加。

李國祿表示，增設幼兒園是近2年中央的長期趨勢，地方配合增設也是為了新生兒的考量，經專業評估與設計後的變更不會有排擠與空間上的問題，且目前規畫的國中每年有20班，已比有多收跨學區的功國國中的17班還多，若未來有班級不足的問題，包括六家甚至文中2都可考慮增班或新建。

李國祿說，此變更計畫還會多聆聽家長與地方意見，縣府站在教育與照顧幼兒的立場上，希望創造雙贏，縣府尊重持反對聲音的家長意見，會再積極溝通說明並釋疑。

(中時)