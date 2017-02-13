情人節吃美食 這些甜點最「幸福肥」

明天(14日)是情人節，不少情侶會相約下午茶甜蜜度過，但當心因此「幸福肥」。衛福部國健署今公布最新調查，市售甜點中，以「特濃起司塔」最驚人，1份110公克、高達495大卡的熱量，要慢跑60分鐘才能消耗掉，「雞蛋牛奶捲」、「巧克力蛋糕」則分居第2、3名，熱量皆逼近1碗半的白飯。

國健署今公布最新市售蛋糕與甜點的熱量調查，18款產品中，有7款的熱量超過250大卡，最高達495大卡，包括雞蛋牛奶捲、抹茶草莓捲、巧克力蛋糕、特濃起司塔、法式布蕾派、草莓戚風蛋、紅豆銅鑼燒，「約1~2碗白飯的熱量」。

除了高熱量外，甜點含的糖也相當驚人。國健署社區健康組組長林莉茹表示，根據世界衛生組織WHO建議，以60公斤成人為例，每天糖熱量不應超過22.5公克，但此次調查發現，雞蛋牛奶捲或一份巧克力蛋糕，含糖量分別為31.3、26公克，「一份下肚就超過一日所需。」

為了只要幸福不要肥，民眾在享用甜點前，應以「選天然，少精緻」、「聰明挑，看標示」、「共分享，更健康」方式來挑選。林莉茹說，情侶享用下午茶時，應選擇有新鮮蔬果的餐廳，蔬果其內含豐富維生素、礦物質和膳食纖維，能增加飽足感、促進腸胃蠕動；水果含的維生素C能促進膠原蛋白形成，幫助皮膚水噹噹。

情人節來臨，贈送巧克力常被另一半視為「表達愛意」的舉止。但市售巧克力熱量高、內含多添加大量的糖，1份100公克的巧克力，熱量動輒超過500大卡，吃4份就超過60公斤成人的一日熱量總需。國健署也提醒，過節買甜點，要注意標示熱量「每份」、「本包裝含幾份」、「每100公克」等換算方式，以免誤算而導致熱量爆表，幸福完後幸福肥。

(中時)