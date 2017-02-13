廣州恆大超狂！ 奪四冠獎13億
上季中超聯賽奪冠的廣州恆大隊，今年尋求複製佳績，包括俱樂部與廣州市府都祭出重金，若恆大能順利拿下中超冠軍，並在亞洲冠軍聯賽登頂，有望一舉進帳3億人民幣（約合13.7億台幣台幣），超高獎金令人乍舌，盼「重賞之下必有勇夫」。
廣州恆大隊是中超常勝軍，自2011年起稱霸中超，已完成6連霸，期間還兩度拿下亞洲冠軍聯賽冠軍，並在世界俱樂部聯賽拿下第4名，恆大集團董事長許家印為新年立下遠大目標，他說：「法國里昂曾完成聯賽7連霸，是世界紀錄，若恆大今年能再奪中超冠軍，就能追平紀錄，明年奪冠就能締造新紀錄。」
許家印不只期許，還祭出高額獎金，包括亞冠、中超與中國大陸足協盃都有比賽獎金，舉例來說，亞冠聯賽只要贏1場就獎300萬人民幣，每晉級一輪更獎1000萬人民幣，若每場比賽多贏1球再獎100萬人民幣，高額賞金就是希望球員能全力以赴。
除了俱樂部外，廣州市體育局也祭出重金鼓勵市內足球隊，參加中超聯賽的球隊就可獲得2000萬人民幣，拿下中超冠軍的球隊可獲得3000萬人民幣，若再奪下亞冠聯賽冠軍則再獎5000萬人民幣，今年留在中超的廣州球隊包括恆大與富力，已各獲得2000萬。
實力強勁的恆大隊，若順利完成俱樂部目標，一舉奪下亞冠、中超、足協盃與足協超級盃冠軍，也就是所謂「四冠王」，獎金合計有望上看3億人民幣。
(中時電子報)
關鍵字：冠軍
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