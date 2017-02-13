又是一例一休！檢察官被司機丟包 警察慘收爛攤
一例一休上路後，檢察官出勤竟得配合司機班表？彰化地檢署8日發生一件奇聞，外勤檢察官因司機工作時間已到，竟遭丟包在殯儀館，最後只得求助縣警局，並調派偵查佐擔任臨時司機。對此，前警大教授葉毓蘭表示，一例一休為僵屍惡法，「警察更是最大的受害者」。
彰化地檢署外勤檢察官8日下午赴彰市殯儀館相驗，因司機須於下午5時前簽退，便先行回地檢署。檢察官為避免讓下個案件的家屬心急，便向北斗偵查隊求助，調派1名偵查佐擔任「臨時司機」。
偵查佐先於北斗出發至彰化殯儀館接檢察官，再赴二林基督教醫院處理相驗案件，結束後，偵查佐再把檢察官載回地檢署。而這「臨時任務」，車程至少3小時起跳，使葉毓蘭發文批評，一例一休為僵屍惡法，「不但造成資、勞、消費者三方皆輸，警察更是最大的受害者。」
葉毓蘭指出，機關中的司機和工友皆受一例一休保障，然而警察機關不僅全年無休，又無力支付加班費，「本來就已經一個頭兩個大」。如今彰化地檢署又要求警察協助，「彰化縣警察局當然連say no的膽子都沒有」。
由於警察在行政機關層級較低，葉毓蘭憂心，若「惡例一開，恐怕還會有其他機關要求比照辦理。」未來將被呼來喚去，無償濫用。她批評，警察本已是一例一休受災戶，如今還要「收拾其他上級機關的爛擔子，警察的悲苦勞累雪上加霜。」並呼籲未來各機關在司機下班後，請付錢坐計程車。
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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