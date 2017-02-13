竹縣青農聯誼會長女青農陳珊宇接棒

新竹縣青年農民聯誼會13日選舉第3屆會長，由女青農陳珊宇（前右六）當選。（陳育賢攝）

新竹縣青年農民聯誼會13日舉辦第3屆會長選舉，選舉結果由關西鎮經營有機農場的女青農陳珊宇當選，縣長邱鏡淳親自主持監交，他並肯定卸任的王長添會長協助青農能夠取得穩定的銷售管道，也期許接棒的陳珊宇再接再厲，協助拓展展售據點和行銷通路。

有150位會員的新竹縣青農聯誼會，今天新選出會長陳珊宇，她是第2屆全國遴選出的百大青農，因父親與福田農場主人詹朱金是老朋友，長期吃農場生產的有機蔬菜，因而燃起她對農業的興趣，師從詹朱金學習設施、育苗、田間管理等農業技術，2014年9月並在新竹縣關西鎮成立「昀澤有機農場」。

陳珊宇表示，新年度將推動更密集的竹青市集、推動青年農民聯盟─產地旅行計畫，並進行食農教育、青農講堂─在新瓦屋集會堂說故事，另外還要舉辦青農慈善關懷及青農研習課程等。

卸任的王長添則表示，在農委會、縣政府及縣農會的協助，過去1年已穩定獲得多個展售據點及通路，其中以台積電、台北希望廣場及新瓦屋為固定展售據點。

(中時)