柯文哲要求 5千多戶公宅智慧化
北市府預計今年有18案、5000多戶公宅開工，副市長林欽榮透露，本預計其中4600戶要做智慧宅，但市長柯文哲要求「戶戶都是」，發包後智慧化進度會急起直追。
台北市政府今天宣告有6件公共住宅將上網招標，總採購金額達70億元，合計興建1675戶，分別為內湖區瑞光公宅智慧社區、萬華區青年公宅二期智慧社區、文山區木柵段公宅、萬華區莒光段公宅、南港區中南段公宅及南港區小彎公宅，共有61家廠商、130人參加。
林欽榮會後受訪表示，包含3月開工的明倫智慧公宅、4月底5月初開工的奇岩公宅，今年共有18案、約5000戶公宅會陸續動工，而明年有4、5處公宅會有數千戶居民陸續進住。
林欽榮說，「特別要宣布的是，原本智慧宅要先做4600戶，但市長柯文哲要求戶戶都是，所以工程發完包後就追過來。」他也強調，智慧水表、智慧電表與智慧瓦斯表「智慧3表」屬於基本標配。1060213
(中央社)
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