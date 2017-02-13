核廢料擬放無人島 4縣市:不可能的代誌

媒體報導蘭嶼核廢料遷移計畫，台電已篩選出4個候選場址的無人島。遭點名的基隆市、金門縣、連江縣與澎湖縣則是一致持反對到底態度，強調「這是不可能的代誌」。

基隆市長林右昌受訪說，基隆無人島包括棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼和基隆嶼。4座島嶼中，前兩處是野生動物保護區；這些北方三島都是重要漁場，基隆嶼是「龍珠地標」。不只漁民反對，基隆市政府也堅決反對。

林右昌說，從沒聽過任何討論與方案提到核廢料要放在基隆；若如媒體所報導，不只基隆反對，「我想，全台灣都會反對」，希望台電儘速澄清，不要繼續流傳這樣的說法。

澎湖縣長陳光復則是斬釘截鐵說「在其任內、任何時刻，是不可能的代誌」，要求中央不要再考慮澎湖。他指出，核廢料最終處置埸選址，談了20多年，每次澎湖無人島都有份，這是不可能的。

陳光復說，核廢料污染是幾萬年的事，澎湖擁有的是世界最美麗海灣，又是玄武岩世界遺產的潛力點，全面發展觀光所在，對於每次核廢選址，希望中央不用考慮澎湖，任何一個時間都不可能存在。

金門縣副縣長吳成典說，烏坵是金門最小的鄉，身為金門人，把核廢料放在這麼美麗的島嶼內「沒有天良」，是看不起金門島和住民嗎？縣政府和民眾誓死反對。他指出，政府對金門的照顧不夠多，但設核廢料處置場時才考慮到金門「天下有這個道理嗎？」。

連江縣長劉增應也表達堅決反對態度。他說，馬祖連賭場議題都不討論，怎麼可能跟核廢料掛上鉤，不會跟台電有任何接觸，更不會去碰觸；馬祖朝觀光永續經營目標，媒體報導空穴來風，鄉親心情不要跟著起伏。

媒體報導蘭嶼核廢料遷移計畫，台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案獲經濟部贊成，經半年調查，台電已篩選出4個候選場址，分別在基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄內4個無人島。但台電公司今天不予證實，僅表示提交原能會的兩份相關報告，均未提及可能候選場址，且選址作業將由非核家園小組凝聚共識推動。1060213

(中央社)