鍾佳濱拚新南向 不期而遇馬來西亞部長

拚新南向，有不少立委帶頭向前衝，剛從馬來西亞回台的民進黨立委鍾佳濱今天說，在中國打壓下透過安排，與馬來西亞交通部長廖中萊「不期而遇」，拓展台灣國會外交。

新國會拚新南向，除了有昨天出發的民進黨立委管碧玲率團前往印度外，鍾佳濱昨天也才剛從馬來西亞回台。

鍾佳濱這次是以「新南向國會交流促進會」執行長的身分前往參訪，主要在馬來西亞政黨馬華公會的安排下，與民進黨立委李昆澤、交通部觀光局等前往馬來西亞華人聚集的文冬等地參訪。

他表示，由於事前各方都擔心來自於中國的打壓，因此出訪前都異常低調，但是在各方奔走之下，由當地團體「華人大會堂」邀請下，以「不期而遇」的方式，與馬華公會總會長、馬來西亞的交通部長廖中萊會面。

鍾佳濱說，馬來西亞有3000萬人，其中有700多萬名華人，文冬則有近9成的華人，也是馬華公會的大本營。

他說，當地過農曆新年的方式，大多還停留在傳統的張燈結綵、手寫春聯等，就連元宵節的提燈，都還是提著大紅色的燈籠，過年氣氛濃厚，但是缺少了一些創意。

鍾佳濱等人特別帶了台灣的電音三太子前往，電音三太子的表演讓馬來西亞華人眼睛為之一亮，他還拿出台灣燈會的雞年小提燈，也讓馬來西亞華人相當訝異，原來提燈還可以用一張紙變化而成，也對台灣的文創產業感興趣、也感到不可思議。

他說，馬來西亞方面很佩服的台灣文創，希望台灣可以繼續把經驗帶去，不只是華人社區，包含穆斯林也很喜歡這些有強烈台灣味的小東西，展現了台灣的軟實力。

鍾佳濱也說，馬來西亞有很豐富的農業資源，但卻不了解如何有效行銷，所以馬來西亞非常佩服台灣具有創意的行銷包裝想法，他認為，這也是台灣新南向的機會點。1060213

(中央社)